محافظ الإسماعيلية يوجه ببدء أعمال التطوير بعدد من الشوارع بمنطقة الشيخ زايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالبدء في أعمال التطوير بمنطقة الشيخ زايد بعدة مواقع، وذلك امتدادًا لما تم تطويره في الأعوام السابقة من تطوير وإنشاء لمحاور مرورية جديدة وتنفيذ أعمال توسعة ورصف؛ وذلك لتيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الطرق بالمحافظة.

وبدأ العمل بمشروع تطوير شارع صبري مبدى من مسجد الرحمن وحتى الدائري، وكذلك تطوير 4 شوارع جانبية بالمنطقة الرابعة بالشيخ زايد بجوار حديقة الدراويش.

وقام حي ثالث بإزالة التعديات والإشغالات بمعداته وأطقمه، وذلك بشارع صبري مبدى وشوارع الشيخ زايد؛ تمهيدًا لقيام مديرية الطرق بأعمال التطوير والتوسعة والرصف.

يأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 والتي تضم تطوير عددًا من الشوارع بنطاق حي ثالث، بالإضافة إلى باقي المشروعات بكافة مراكز ومدن المحافظة.