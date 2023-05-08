اليوم السابع
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حياة كريمة.. الكشف على 390 حالة بقافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة.. صور

الإثنين، 08 مايو 2023 05:10 م
حياة كريمة.. الكشف على 390 حالة بقافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة.. صور قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة
القليوبية - إبراهيم سالم

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واصلت جامعة بنها، تنظيم القوافل الطبية بقرى محافظة القليوبية، حيث نظمت قافلة طبية بقرية ميت كنانة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وشارك في القافلة أطباء في تخصصات "الباطنة العامة ، والأطفال ، والرمد ، والعظام"، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 390 حالة تنوعت ما بين 77 حالة باطنة، و120 حالة أطفال، و73 حالة رمد، و120 حالة عظام، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الأشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.
 
قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (1)
قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (1)

قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (2)
قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (2)

قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (3)
قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (3)

قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (4)
قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (4)

قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (5)
قافلة طبية لجامعة بنها بقرية ميت كنانة (5)
 

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