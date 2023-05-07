انطلاق المؤتمر السنوى الثانى للعلوم التطبيقية بجامعة بنها الأربعاء المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سينظم المؤتمر السنوي الثاني لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية في الفترة من 10 الى 11 مايو 2023، بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين في المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص الجامعة علي دمج البحث العلمي بالصناعة بإنشاء حاضنات تكنولوجية تستثمر في مخرجات البحث العلمي، كما أن الجامعة تعمل علي توفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من أجل إنتاج أبحاث قوية ومبدعة تؤدي الى تقدمهم المهني والتعليمي وتساهم في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش 4 محاور هي "العلوم الزراعية والبيطرية ، والعلوم الهندسية والتكنولوجية ، والعلوم الطبية الاكلينيكية والصحية ، والعلوم الأساسية".

وأضاف الجيزاوي، أن المؤتمر يشهد محاضرات علمية لكل من الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية ورئيس الفرع المصري لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، والدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور وليد توفيق رئيس قسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية بمعهد علوم الليزر جامعة القاهرة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن المؤتمر يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري، ومقرر المؤتمر، أن جميع البحوث الذي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم التطبيقية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.