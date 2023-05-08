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جنايات كفر الشيخ تقضى بمعاقبة طالب بالسجن 10 سنوات للشروع فى قتل تاجر سيارات

الإثنين، 08 مايو 2023 11:20 م
جنايات كفر الشيخ تقضى بمعاقبة طالب بالسجن 10 سنوات للشروع فى قتل تاجر سيارات حبس - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، حضوريًا، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 10 أعوام،عما أسند إليه، بإدانته بالشروع في قتل تاجر سيارات، وتعريض حياة مرافقيه للخطر مستعينًا باثنين آخرين صدر ضدهما نفس العقوبة غيابيًا، وذلك في أحداث القضية رقم 1418 لسنة 2022 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2955 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وأمرت المحكمة بوضع المتهمين الثلاثة تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 أعوام، ومصادرة المضبوطات، والزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "نادر.ا.ع.ح.ه"، طالب، ويقيم بمحلة القصب مركز كفر الشيخ، و"إسماعيل.إ.ا.ب.ع"، 22 عامًا، عاطل، وأحمد.ع.م.ع"، 23 عامًا، حاصل على دبلوم زراعي، ويقيمان بقرية الحمراوى مركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من أوراق القضية بأنهم في يوم 16 يوليو 2022، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموه ضد المجني عليهم عمرو مصطفى أحمد أحمد العبد، وعمرو محمد عبد الحي بسيوني، وإيمان عبدالناصر عبدالهادي عبدالغني عجلان، بقصد ترويعهم، وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم.

وكذا التأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم أكثر من شخصين محرزين الأسلحة النارية مما ترتب على ذلك إلقاء الرعب في نفسهم، وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياتهم، وسلامتهم للخطر.

وترتب على تلك الجريمة جرائم أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات، وما إن شاهدوه أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية إحرازهم فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله.

ووجه للمتهم الأول إحداثه عمدًا إصابة المتهم الثاني و الموصوفة بالتقارير الطبية والتي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا، وذلك من خلال إطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية من سلاحه الناري.

وكشفت تحريات المباحث عن صحة المتهمين لارتكاب الواقعة بأنه على أثر خلاف سابق بين المتهم الأول والمهني عليه الأول انتهى بالصلح والتراضي إلا أن المتهم الأول لم يرتضي بذلك وبيت النية وعقد العزم على  الانتقام من المجني عليه الأول مستعينًا بالمتهمين الثاني والثالث.

وأوضحت التحريات أنهم أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية للتعدي بها قاصدين إزهاق روحه، وتتبعوا وترصدوا تحركاته لاستغلال أي فرصة للتعدي عليه وإرهاق روحه، كما أن محدث إصابة المتهم الثاني هو المتهم الأول جراء إطلاقه إحدى الأعيرة النارية والتي ظلت هدفها فأحدثت ما به من إصابات.

 


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