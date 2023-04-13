تأجيل النطق بالحكم فى قضية اتهام ربة منزل وآخر بقتل زوجها بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الخميس، تأجيل النطق بالحكم على ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمساعدة آخر عمدًا مع سبق الإصرار على خلفية علاقة غير شرعية بينهما بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ إلى جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر مايو 2023 لحين ورود تقرير رأى فضيلة المفتي حول عقوبة إعدامهما.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، قررت يوم الإثنين الماضي، وباجماع آرائها بإحالة أوراق الزوجة والمتهم الآخر إلى فضيلة مفتي الديار بشأن أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهما، وحددت جلسة اليوم الخميس للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال نقاش ثلاثيني يقيم بمركز قلين، وربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر تقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما بقتل زوج المتهمة الثانية على خلفية علاقة بينهما.

وكشف أمر إحالة كل من "علاء الدين.ع.ع.أ.ن"، 30 عامًا، نقاش، ويقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، و"نيرة.ج.م.ا"، 33 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، ووفق أوراق القضية بأنهما بتاريخ 30 إبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه "حسني.ا.ا.ع.ط"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين بأن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا ابيضًا محل الاتهام الثاني وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاؤه لتوصيله لوجهة أرادها وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقته استدرجه إلى مكان ناء غير مطروق وما أن شاهده منفردًا عاجلة طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وجه له تهمة إحرازه سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

أما المتهمة الثانية فاشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجرم محل الاتهام الأول بطريق التحريض والأتفاق والمساعدة وذلك بأن وسوست له بقتله وما أن لقى قبولها حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بإلقائه رغم تعبه مما سهل له مشاهدته وطعنه بسلاحه الأبيض دون مقاوم منه مزهقًا روحه.