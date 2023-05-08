جنايات جنوب سيناء تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابى تاجر فى المخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر والمستشار شريف أمام أحمد والمستشار أحمد فاروق الشهبه وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم، بمعاقبة تشكيل عصابى للتجارة فى المواد المخدرة، بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة لكل منهم مائة ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدرات المضبوطة والسلاح الأبيض.
وترجع القضية رقم 64 جنايات لسنة 2023 جنايات أبورديس كانت معلومات وردت لرئيس مباحث قسم أبورديس بقيام المدعون علاء فايز منصور 38عاما عاطل ومقيم المخزن مركز قوص، محافظة قنا وهيثم فايز منصور 38عاما عاطل ومقيم المخزن مركز قوص محافظة قنا وعنتر عبد الصابور أحمد 37عاما عاطل مقيم حجاره بحرى قوص محافظة قنا، ومحمد عيد عبد الراضي 21 عاما عاطل قوص محافظة قنا، بترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأكدتها المعلومات السرية.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين ونفاذًا لذلك الإذن تحركت قوة سرية من قسم شرطة أبورديس لمحل إقامة المتهمين بوادى فيران وبتفتيش المنزل عثر على مخدر نبات الحشيش ومخدر البانجو والنقب وضبط سلاح أبيض "سكين"، وتم ضبط المتهمين بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار
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