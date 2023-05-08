جنايات جنوب سيناء تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها برئاسة ميلاد بخيت بلامون رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر المستشار شريف إمام أحمد والمستشار أحمد فاروق الشهبة، وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم بمعاقبة سعد محمد سعد محمد 21عام يقيم بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة مخدرات بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات المخدرة وألزامه بالمصاريف الجنائية.

وترجع القضية رقم 338 لسنة2023، أثناء مرور القوة الأمنية بتفقد الحالة الأمنية ورد اتصال هاتفي من محطة الأتوبيس شرق الدلتا برأس سدر يفيد أثناء قيام مشرف الأمن الخاص بالمحطة بتفتيش الأتوبيس الذى يحمل لوحات معدنية رقم ا ج د 8476 نقل عام قادم من مدينة شرم الشيخ متجه الى القاهرة عثر بداخل صندوق القمامة على شنطة يد بداخلها ماده بنية اللون يشبيه فى كونها جوهر الحشيش المخدرة، وبالانتقال الى المحطة الأتوبيس والتقابل مع مشرف الأمن ويدعى على مصطفى على ويعمل كاتب بشركة شرق الدلتا لنقل والسياحة قدم لنا شنطة يد جلد بداخلها كيس بلاستيك شفاف اللون بداخلها عدد ثمانية قطع كبيرة الحجم بنية اللون يشبيه فى كونها لجوهر الحشيش المخدر وعليه ومناقشة مستقلى الاتوبيس وفحصهم للتواصل الى مالك تلك المضبوطات وأثناء قيامنا بفحص المدعو سعد محمد سعد محمد طالب مواليد 1يناير 2002 مركز أشمون منوفيه، والذي كان يجلس قربيا من مكان العثور على المضبوطات ظهرت عليه علامات الارتباك وبمواجتهه بتلك المضبوطات ومناقشته، أقر بحيازته لتلك المضبوطات وبتفتيشه خشيه تواجد ثمه منوعات عثر معه على هاتف محمول أسواد ومبلغ 3 ألاف جنيه وبمواجتهه بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المخدر بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال مع زبائنه من المتعاطين.