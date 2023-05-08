جامعة أسيوط تشارك الملتقى الطلابى الأول لوحدة التضامن الاجتماعى بالجامعات

أسيوط -هيثم البدرى

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي ب جامعة اسيوط بالتعاون مع نظيرتها بجامعة الأزهر فرع أسيوط، فعاليات الملتقي الطلابي الأول تحت عنوان "نبني جسراً"، وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وبإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والمنسق العام لوحدات التضامن، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة.

وشهدت فعاليات ختام الملتقى الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، وأحمد المنصوري منسق وحدة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعبير يونس أبو الفتوح منسق وحدة التضامن الاجتماعي أزهر أسيوط، وبمشاركة طلاب الجامعة.

وأكد الدكتورأحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تحرص على تقدیم الدعم لطلابها، وزيادة وعيهم الثقافي والاجتماعي، وتعزيز أواصر العمل المجتمعي والخدمي من خلال تبادل المعارف والخبرات، وعقد بروتوكولات تعاون مشترك بين الجامعة وقطاعات الدولة المختلفة.

وفي هذا الإطار صرح الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، أن الملتقي الطلابي الأول لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية يستهدف تنمية وعي الشباب من خلال تبادل المعارف والخبرات، فضلاً عن إرساء ثقافة الحوار والإختلاف، ونشر ثقافة التطوع ودعمسس المشاركةج المجتمعية، متمنياً للطلاب ملتقي علمي مثمر .

ومن جانبه، أوضح أحمد المنصوري منسق وحدة التضامن الإجتماعي بأسيوط، أن فعاليات الملتقي تضمنت جلسة حوارية بين الشباب بعنوان " التطوع والمشاركة وبناء الذات "حاضرت فيها عبير يونس منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأزهر، بالإضافة إلي حلقة نقاش بعنوان الوقت، الإنجاز، الابتكار يحاضر بها محمد جمال مسئول التمكين الاقتصادي بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأزهر، كما تتضمن فعاليات الملتقي أيضاً زيارة طلابية إلي متحف التشريح بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط.