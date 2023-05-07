مركز التطوير المهنى بجامعة أسيوط يعد كوادر مهنية بكفاءة عالية.. تعرف عليه

أسيوط -هيثم البدرى

يعتبر مركز التطوير المهنى بجامعة أسيوط الذى تم افتتاحه حديثا واحدا من 22 مركزا مهنيا تم افتتاحه فى 15 جامعة مصرية فى إطار التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، وفى هذه النقاط نوضح أهمية المركز وأهدافه:

1- المشروع يهدف إلى تقديم خدمات التوجيه المهنى، ومهارات التوظيف، والتدريب الفنى، والوصول إلى فرص العمل والتدريب العملى، وريادة الأعمال، لرفع القدرة التنافسية للطلاب والخريجين.

2- المشروع يوكد على ضرورة دمج خدمات التطوير المهنى مع التعليم الأكاديمى من أجل إعداد كوادر مهنية ذات كفاءة عالية.

3- المشروع يعمل على تمكين الطلاب من أخذ خطوات عملية لمواصلة المسار المهنى الذى يريدونه، والانتقال من الجامعة إلى سوق العمل

4- يقدم المركز للطلاب مجموعة شاملة من الدورات والتدريبات فى مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف وريادة الأعمال

5- يدخل المركز فى إطار تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي

6- تقوم الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل موظفى هذه المراكز على تقديم خدمات التوجيه المهنى لطلاب الجامعة، مما يُساهم فى استدامة المراكز والخدمات المهنية.

7-تم توقيع برتوكول لإنشاء المركز الجامعى للتطوير المهنى بين جامعة أسيوط والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى أكتوبر 2020، وفى عام 2022 تم بدء تنفيذ أنشطة المركز المختلفة.

8- ضم المشروع فى مرحلته الجديدة تسع جامعات حكومية مصرية وثلاث جامعات تكنولوجية (جامعة بنى سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)، وأربع جامعات أهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة)

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