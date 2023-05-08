تيسيرات قدمتها الحكومة للمزارعين فى ملف الأسمدة.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

توفر الدولة العديد من الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، بالإضافة إلى تيسيرات كثيرة على كافة الأصعدة.

وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:

1- بلغ دعم الأسمدة المقدم للفلاحين أكثر من 75 مليار جنية خلال الثلاث سنوات الماضية .

2- مصر تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي.

3- قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية.

4- تطبيق منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح.

5- انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع.

6- تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل موعد الزراعة.

7- تم التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها.