اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 03:07 ص
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تيسيرات قدمتها الحكومة للمزارعين فى ملف الأسمدة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 08 مايو 2023 03:00 ص
تيسيرات قدمتها الحكومة للمزارعين فى ملف الأسمدة.. اعرف التفاصيل وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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توفر الدولة العديد من الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، بالإضافة إلى تيسيرات كثيرة على كافة الأصعدة.
 

وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:

 

 
 1- بلغ دعم الأسمدة المقدم للفلاحين أكثر من 75 مليار جنية خلال الثلاث سنوات الماضية .
 
2- مصر تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي.
 
3- قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة  مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية.
 
4- تطبيق منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح.
 
5- انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع.
 
6- تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل موعد الزراعة.
 
7- تم التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها.
 

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