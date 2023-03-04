إجراءات ساهمت فى زيادة كفاءة توزيع الأسمدة المدعومة

كتبت أسماء نصار





وأضاف القصير أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول ا

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن من ضمن الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالي الأسمدة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصرى نحو 7 ملايين طن بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.وأضاف القصير أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول ا لأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب فى تداول هذه الأسمدة.

وقد شملت هذه الإجراءات..



1- يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادى لكل محصول.



2- تتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.



3- تتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهرى ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة.



4- يتم أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحونلها الأسمدة.



5- وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث فيالأرصدة او عملية التوزيع.



6- جارٍ التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.