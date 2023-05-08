تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة لإعداد المحكمين بحقوق جنوب الوادى

ووزع الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبدالموجود زكير، والدكتور عاطف الهوارى، والدكتور عبد الله جاد الرب، والدكتور منتصر الهمامى، والدكتور عباس مصطفى ، الشهادات الخاصة بالدورة على الطلاب المشاركين والذين اجتازوا الدورة التاسعة التخصصية للتحكيم، والتى تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمى.

وقال الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق بقنا ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم، عقب انتهاء الدورة التخصصية التاسعة، إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستويين العلمي والعملي، مشيرًا إلى أهمية التأهيل والإعداد للمحكم، والإلمام بكافة الجوانب الإجرائية والعملية، نظرًا لطبيعة قضايا التحكيم.





تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (1)



تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (2)



تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (3)