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تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة لإعداد المحكمين بحقوق جنوب الوادى

الإثنين، 08 مايو 2023 11:04 م
تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة لإعداد المحكمين بحقوق جنوب الوادى تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة
قنا- صابر سعيد

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اختتم مركز التحكيم بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، الدورة التاسعة التخصصية لتأهيل وإعداد المحكمين، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رشدى عميد الكلية والدكتور على باشا خليفة، مدير المركز.

ووزع الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية، والدكتور أحمد عبدالموجود زكير، والدكتور عاطف الهوارى، والدكتور عبد الله جاد الرب، والدكتور  منتصر الهمامى، والدكتور عباس مصطفى  ، الشهادات الخاصة بالدورة على الطلاب المشاركين والذين اجتازوا الدورة التاسعة التخصصية  للتحكيم، والتى تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمى.

وقال الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق بقنا ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم، عقب انتهاء الدورة التخصصية التاسعة، إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستويين العلمي والعملي، مشيرًا إلى أهمية التأهيل والإعداد للمحكم، والإلمام بكافة الجوانب الإجرائية والعملية، نظرًا لطبيعة قضايا التحكيم.
 

تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (1)
تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (1)

 

تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (2)
تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (2)

 

تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (3)
تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (3)

 

تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (4)
تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة التاسعة (4)

 

 


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جنوب الوادي

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