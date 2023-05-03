الكشف على 591 حالة فى قافلة جامعة جنوب الوادى لقرية الرئيسية بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادى، انتهاء الكشف على 591 حالة في قافلة طبية بقرية الرئيسية في نجع حمادي، تأتى ضمن قوافل جامعة جنوب الوادي الطبية، برعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قدمت خدماتها لـ 591 حالة فى تخصصات الباطنة، والرمد، والعظام، والأنف والأذن و الحنجرة، والنساء، والأطفال، والجلدية، النفسية والعصبية، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار نصارى، إلى أن متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قاموا بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالى القرية، وذلك من فعاليات القافلة الطبية بالقرية كنوع من التوعوية والمسئولية المجتمعية.







