تعرف على نشاط ومشروعات مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تستكمل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية الأعمال الجارية بعدد من المشروعات بنطاق المحافظة.

تستمر أعمال تطوير نفق السكة الحديد بالمستقبل والتي تم البدء بها الأسبوع الماضي لمعالجة مشاكل تراكمات المياه السطحية، والتي أثَّرت على الطبقة الأسفلتية، لذلك تقوم المديرية بإنشاء غرف صرف أمطار ويتبعها أعمال رصف.

كما تستمر أعمال تطوير ورصف شارع أحمد عرابي بمدينة التل الكبير بطول ٣.٥ كم والذي يعد أحد المشروعات الهامة بخطة هذا العام، لما تضمنه من أعمال تغطية مصرف 16 بشارع أحمد عرابي بالتل الكبير، ضمن مشروع تطوير ورصف طريق أحمد عرابي، من بر أيمن ترعة الإسماعيلية حتى مصرف المحسمة بطول 3.5 كم، والتي صدَّق محافظ الإسماعيلية على تنفيذها بخطة العام المالي 2022/2023، وتمتد حتى خطة عام 2024.

وأكد الشيمي أن أعمال التطوير بمشروع إنشاء ورصف طريق بر أيمن ترعة المنايف بطول 8 كم من طريق السويس الصحراوي حتى سرابيوم، تسير على قدمٍ وساق حتى يتم الانتهاء منه في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، تستمر أعمال تطوير حديقة الخالدين حيث بدأت الأعمال الإنشائية لعدد من المحال، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت الحالية ومن المقرر أن تنتهي الأعمال بنهاية شهر يونيو القادم.