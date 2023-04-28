"طرق الإسماعيلية" تواصل إصلاح الطريق أسفل نفق السكة الحديد بالمستقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها أسفل نفق المستقبل.

واصلت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مديرمديريةالطرق والنقل بالإسماعيلية، أعمال إصلاح ورصف الطريق بمنطقة أسفل نفق السكة الحديد بمدينة المستقبل أمام المنطقة الصناعية، وتشمل الأعمال إعادة تأهيل أرضية النفق وصبَّها بالخرسانة المسلحة وعمل حوائط خرسانية داعمة، كما سيتم رصف المساحة قبل وبعد النفق، وعمل غرف صرف أمطار وتجميعها على بيارة رئيسية؛ نظرًا لتعرض المنطقة لمشكلات تراكم المياه بسبب المياه الجوفية والمياه السطحية مع انخفاض منسوب الأرض مما أدى لتلف طبقات الأسفلت.

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إن الأعمال سوف تستغرق 10 أيام لإنهائها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على المواطنين باتخاذ أعلى الكوبري مسارًا لهم لحين الانتهاء من الأعمال.





