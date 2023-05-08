تعرف على نشاط مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية ، على مدار شهر إبريل الماضي، بجهود كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الدكتور حامد موسي الأقنص وكيل الوزارة ومدير عام مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة علي مذبوحات اللحوم بعدد 2796 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالى 1525044 طائرا.

وفيما يخص التفتيش على اللحوم، تم ضبط 26 كجم دواجن، 8.5 كجم رأس وأحشاء ودهون بمحاضر لحوم غير صالحة. كما تم ضبط 35 كجم دواجن و 1530 كجم أسماك و 81 كجم لحوم أبقار 12 كجم لحوم أغنام وماعز بمحاضر سحب عينات.

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود 2796.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عدد 9655 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، تم تحصين عدد 86482 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، تم تحصين 0 3758 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتم تحصين عدد 27209 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، وتم تحصين 150 رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، كما تم تحصين 13000 طائر ضد مرض طاعون إنفلونزا الطيور.

وفي مجال متابعة المزارع والأسواق، تم المرور على 19 حظيرة ماشية، كما تم معاينة 4 مزرعة ماشية لاستخراج ترخيص تشغيل لها.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على 4 مزرعة دواجن. وبلغت عدد المزارع التي تم سحب عينات ماقبل البيع منها مزرعة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار 898 رأس ماشية ضد مرض البروسيال، وكانت عدد الحالات الإيجابية لمرض البروسيال 4 أبقار، وتم اختبار 66 رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد أي حالات إيجابية.

وتم تحصين 800 رأس ماشية ضد مرض البروسيال.كما تم مقاومة 206 من كلاب الشوارع، طبقًا لمعايير الرفق بالحيوان.

و في مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج 6890حالة باطنة، 76 حالة جراحية، 887 حالة جلدية، 19 حالة بروتوزوا الدم، 2476حالة طفيليات داخلية. وأيضًا تم رش 5000 حيوان، وعمل علاج جماعي 6000 من الأغنام.

فيما يخص العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة، تم علاج 4 حالات باطنة، 38 حالة طفيليات داخلية، 75حالة جلدية، وحالة واحدة جراحة، كما تم عمل سونار لعدد 6حالات وتم علاج 44 حالة تحصينات.

وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل 14حالة، وعلاج 29 حالة أمراض عقم، كما تم علاج 3 حالات أمراض الضرع وعلاج 3 حالات أمراض الولادة، وبلغت عدد حالات السونار 205، وعدد حالات المسح التناسلي 92، وإجمالي عدد الولادات 24 رأس ماشية.

وفي مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات 379 من الأبقار، وعدد 67 من إجمالي التلقيحات للجاموس.

وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد 91 ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم 427 من الأبقار والجاموس و230 من الأغنام والماعز.

وتم تسجيل 657 رأس ماشية و تسجيل 13 حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل 190 حيوانات أليفة، واستخراج 2370 بطاقة بدل فاقد، واستخراج 657 بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على 462 حيوان، وإجمالي التعويضات المنصرفة 3 حالات مرفوعة للصندوق.

وفيما يخص التفتيش على العيادات ومعارض الأدوية، تم المرور على 10 عيادات بيطرية.