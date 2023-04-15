اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 10:59 م
أكرم القصاص
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الطب البيطري بالإسماعيلية يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في التحصينات

السبت، 15 أبريل 2023 10:56 م
الطب البيطري بالإسماعيلية يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في التحصينات الطب البيطري بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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 حصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بنسبة 116٪. 
 
ومن جانبه صرح الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين 120000 ماشية تقريبًا وحصول المديرية على المركز الأول.
 
ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية احتلت المركز الأول في التحصينات على مستوى محافظات الجمهورية لمدة خمس سنوات.
 
يأتى ذلك استمرارًا للإنجازات التي تحققها محافظة الإسماعيلية في كافة المجالات وتنفيذًا لتوجيهات اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالارتقاء بمنظومة الطب البيطري؛ من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وخدمة المواطنين. 
 
الطب البيطري بالإسماعيلية (1)
الطب البيطري بالإسماعيلية (1)

الطب البيطري بالإسماعيلية (2)
الطب البيطري بالإسماعيلية (2)

الطب البيطري بالإسماعيلية (3)
الطب البيطري بالإسماعيلية (3)

 


الاسماعيلية

الطب البيطرى

محافظة الاسماعيلية

تحصينات الماشية

منظومة الطب البيطري



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