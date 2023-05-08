تعرف على شروط الحصول على خطوط السير للسيارات الأجرة بقنا

صابر سعيد

أعلنت محافظة قنا عن فتح خطوط السير للسيارات الأجرة بين مدينة قنا والمراكز، وحددت عددا من الشروط منها:-

１. الا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وقت الإعلام

２. ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام

３. أن يكون المتقدم من ذات المركز أو المدينة

４. ألا يكون حاصل على خط سير من قبل

５. عدم التقديم بأكثر من طلب للحصول على خط سير

６. وتقدم المستندات باسم رئيس المدنية وهي " صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، ما يفيد عدم العمل بالقطاع الحكومي، ما يفيد عدم الحصول على خط سير من قبل"

７. سيارة ميكروباص 16 راكب تشمل السائق

８. وجود ممر يتوسط المقاعد بنسبة 2:1 لتسهيل حركة الركاب

９. موديل سيارة 2023