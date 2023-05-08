تعرف على خطوات تسجيل طفلك ليستفيد من البرنامج الصيفى بمساجد شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل مديرية أوقاف شمال سيناء طلبات تسجيل الأطفال للإستفادة من البرامج الصيفية المنوعة داخل المساجد خلال فترة الإجازة الصيفية المقدمة لأطفال شمال سيناء من وزارة الأوقاف.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، أنه بعد النجاح المبهر الذي حققه البرنامج الصيفي للطفل في العام الماضي خلال إجازة الفترة الصيفية، أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج الصيفي للطفل بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء لهذا العام بداية من 14 مايو 2023 م، ولمدة ثلاثة أشهر أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

وأضاف أنه تقرر توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجدا، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

وأشار لأنه يأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

وأوضح أن خطوات التسجيل هى :

1- التسجيل المباشر بأقرب مسجد تم الإعلان عنه على موقع وزارة الأوقاف.

2- أو التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي: