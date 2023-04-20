تعرف على الساحات المخصصة لصلاة العيد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء ساحات إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام.

والساحات هى ساحة مسجد السلام بحى المساعيد والإمام المصلى الشيخ عبد السلام جابر والبديل الشيخ حسن صبحي عبد المطلب بإدارة غرب العريش، وساحة مسجد ابوفراس بإدارة شرق العريش والإمام الشيخ صلاح الحسيني ابراهيم أبوطالب، والبديل الشيخ ايمن ابراهيم جعفر الخواجة، وساحة مسجد عمرو بن العاص بحى المساعيدغرب العريش والأمام الشيخ عبد الرحمن ابراهيم عبد السلام والبديل الشيخ زاهر علي محمد علي، وساحة مسجد الخير والبركة بحى المساعيد بإدارة غرب العريش، والأمام الشيخ محمد محمد عبدالله البهوتي والبديل فتوح محمد أحمد محمد.

كما ستقام صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبرى والجامعة التي يقام بها صلاة الجمعة.