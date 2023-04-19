تضامن المنوفية تعلن توزيع ملابس جديدة على غير القادرين بقرى المحافظة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وجمعية الاورمان، فى تنظيم معرض ملابس بشنشور فى مركز اشمون، تضمن المعرض توزيع عدد (2258) قطعة ملابس جديدة على غير القادرين بقرى شنشور وكوم عياد وبراشيم ونور الدين وقاسم وشروة حسن وكفر مجاهد وعزبة القطان مركز اشمون .

بدا المعرض من العاشرة صباحا حتي الثانيه ظهرا، وبحضور رمضان الجزار، مدير الجمعيات بإدارة مركز أشمون، وقيادات جمعية الأورمان.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جميعة الأورمان: «نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية خلال عيد الفطر المبارك، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم دعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة .

ووجه الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأضاف، أن دعم "الأورمان" لمعارض الملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهودها تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة المنوفية من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران، وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.