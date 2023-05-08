تضامن الإسماعيلية تعقد ندوات توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بأهمية توعية المواطنين وإمدادهم بالمعلومات الصحية اللازمة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وبالتنسيق مع دكتور أحمد بركات مدير عام التأمين الصحي بمحافظة الإسماعيلية، بعمل ندوة توعوية عن منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستهدفت الندوات الرائدات الريفيات وعدد من مكلفي الخدمة العامة؛ لشرح مفهوم منظومة التأمين الصحي الشامل، وكيفية التقديم، ومن هي الأُسر المستفادة منه؛ وذلك لنشر الوعي بين الأسر في المراكز والنجوع، وكيفية التوجه والاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم الرد على عدد كبير من الاستفسارات من مكلفي الخدمة العامة ومن الرائدات الريفيات.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الندوة تناولت المناقشة والردود من دكتور أحمد بركات وفريق العمل معه واستمرت لمدة ساعتين بقاعة المديرية.

يأتي هذا في ضوء سلسلة لقاءات تم التنسيق فيها بين المديرية وبين التأمين الصحي الشامل، وسيكون اللقاء القادم مع الجمعيات الأهلية والعاملين بالمؤسسات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الموظفين.

كنا أنه سيكون هناك لقاءات قادمة في المراكز لشرح منظومة التأمين الشامل لاستهداف العاملين بالمراكز والمدن.