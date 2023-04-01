تضامن الإسماعيلية توزع الإفطار والسحور على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإشراف من مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وبالتعاون مع إحدي المؤسسات الخيرية عددا من الفعاليات منذ بداية شهر رمضان المبارك، تستهدف الاسر الاولى بالرعاية، وتمثلت تلك الفعاليات في توزيع 40500 وجبة إفطار و42000 وجبة سحور، وذلك بمراكز فايد وأبو صوير والتل الكبير والقصاصين ومدينة الإسماعيلية.

واستهدفت الخيمة إفطار 250 صائما يوميًا داخل الخيمة، وتوزيع 250 وجبة على الصائمين من المرضى وغير القادرين على الحركة.

وعلى جانب آخر، تم توزيع عدد من الوجبات بالتنسيق مع جمعيات شريكة، لكل من أبوصوير وفايد والتل الكبير على منازل الأسر بجانب الخيم، وذلك بوجود مطابخ دائمة طوال شهر رمضان بمراكز المحافظة وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات.

وأطلقت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبإشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن، عدة فعَّاليات استهدفت الوصول إلي الحالات الأَولى بالرعاية ومستحقي الدعم في أماكن تواجدهم وحتى منازلهم؛ لتوصيل الدعم من مواد غذائية ولحوم.