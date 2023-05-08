تسليم موقع إنشاء مستشفى أشمون الجديدة فى المنوفية

استقبل المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اللجنة الخاصة باستلام الموقع المخصص لإنشاء مستشفى جديدة على أرض الإرشاد الزراعى خلف مجلس مدينة أشمون، والذى يتم إنشاءها على مساحة حوالى 7 أفدنة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار أعمال التدعيم لكافة المشروعات التى تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل.

وأشار النمر، إلى أنه تم الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمى إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالى مركز ومدينة أشمون، مؤكداً على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحى فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون.

ولفت رئيس مركز ومدينة أشمون، إلى أن القطاع الصحي يعد أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.