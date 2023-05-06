حملة مكبرة على مواقف السيارات ومحطات الوقود بمدينة أشمون فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون يرافقه هيثم صادق نائب رئيس المدينة، وأحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، والرائد ايمن شاهين رئيس وحدة مرور أشمون، وشرطة المرافق، حملة مكبرة علي محطات الوقود ومواقف السيارات بأشمون للوقوف علي مدي الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة والمقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون.

يأتى ذلك لإلزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب وعدم الزيادة في أسعار المواصلات داخل مركز أشمون، والالتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعدالة والتصدى لجشع بعض السائقين لضمان انتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المواقف ومحطات الوقود للتأكد من مدي الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والمسارات المقررة بكافة وسائل المواصلات.

من جانبة وجه النمر مدير مشروع المواقف بالمجلس بضرورة التأكيد علي وضع البانرات والملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات .

كما وجه رئيس المدينة إدارة تموين أشمون ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف ومحطات الوقود منعاً للمغالاة على المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً كافة المواطنين بمركز أشمون بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة لكل خط سير بقري مركز أشمون.