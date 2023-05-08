تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي ل هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 608 شاحنات و70 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 327 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 281 شاحنة و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2100 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وايلة.

وتغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفن الثلاث وهي بريدج، ايلة وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1 فارغة متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1880 راكبا بموانئها.