تداول 10 آلاف طن و610 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وأكد بيان المركز الاعلامى، أنه شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 295 شاحنة و424 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 315 شاحنة و11 سيارة .

واوضح أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2، وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة، وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1500 طن بضائع و236 شاحنة بميناء نويبع حيث يستقبل الميناء اليوم العبارة ايلة بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بريدج وسينا وغادرت السفينتين ايلة وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1780 راكب بموانيها .