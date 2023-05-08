وفي حديث خلال جلسة استماع تشريعية، أكد تشيو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإرسال 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى تايوان في إطار نفس برنامج الطوارئ الذي تم استخدامه لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الإثنين.

وضاف تشيو أن تايوان تجري محادثات مع الولايات المتحدة لاتخاذ قرار بشأن قائمة أولويات أنظمة الأسلحة بموجب منحة الطوارئ المحتملة البالغة 500 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق، كجزء من ميزانيته لعام 2023، على ما يصل إلى مليار دولار من مساعدات الأسلحة لتايوان.

ويذكر أنه منذ العام الماضي، تشكو تايوان من تأخيرات في تسليم الأسلحة المشتراة من الولايات المتحدة.. ففي الأسبوع الماضي، قال تشيو إن وزارته أُبلغت بأن تسليم أول مقاتلتين من طراز F-16V من طلب تايوان لـ 66 طائرة أمريكية سيتأخر لمدة عام تقريبًا بسبب العوامل المتعلقة بوباء كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن التأخير يرجع إلى القدرة الإنتاجية المحدودة الحالية لصناعة الدفاع في البلاد وليس إلى إعطاء الأولوية لدعم أوكرانيا.