بركان بوبوكاتيبتل يسجل 4 انفجارات وتصاعد أعمدة من الدخان فى سماء المكسيك

فاطمة شوقى

رفعت السلطات المكسيكية مستوى الإنذار وحذرت من ثوران بركان "بوبوكاتيبتل" الواقع جنوبي العاصمة مكسيكو سيتى بعد تسجيل 4 انفجارات وأكثر من ساعة ونصف من الهزات مصحوبا بتصاعد أعمدة من بهار الماء والغازات وكميات من الرماد، حسبما قالت صحيفة لا اكسبانثيون المكسيكية.

وفقًا لتقرير المركز الوطني للوقاية من الكوارث (سينابريد) ، فإنه بين ولايات بويبلا وموريلوس وولاية المكسيك أربعة انفجارات ، كما أبرزت الوكالة التي تعتمد على التنسيق الوطني للحماية المدنية (CNPC) أنه تم تسجيل 102 دقيقة من الهزات ، أي أكثر من ساعة ونصف من التحركات المميزة لبركان بسبب مرور الصهارة بعمق عدة كيلومترات.

الهزة عبارة عن إشارة زلزالية مستمرة ومنتظمة تسبق أو تصاحب الانفجارات البركانية بشكل عام وترتبط بحركة الصهارة أو السوائل البركانية الأخرى داخل القناة البركانية.

وجعت السلطات إلى تغطية الأنف والفم بمنديل أو قناع ، وتنظيف العينين والحلق بالماء النقي ، واستخدام نظارات الحماية ، وتجنب العدسات اللاصقة لتقليل تهيج العين وإغلاق النوافذ أو تغطيتها والبقاء مغلقة

في الوقت نفسه، كررت الوكالة المعتمدة على التنسيق الوطني للحماية المدنية (CNPC) التوصية بعدم الصعود إلى فوهة البركان نظرًا لوجود احتمال حدوث انفجارات ، كما شوهد في عدة مناسبات في الماضي، تشير إلى انبعاث شظايا متوهجة، وفي حالة هطول أمطار غزيرة، ابتعد عن قاع الوديان بسبب خطر تدفق الطين والحطام.

خلال الساعات القليلة القادمة، من المتوقع أن يستمر النشاط المتفجر على نطاق منخفض إلى متوسط ​​في بركان بوبوكاتيبتل؛ هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة الرماد في المدن المجاورة؛ وهناك احتمال لتدفقات الحمم البركانية وتدفقات الطين قصيرة المدى.