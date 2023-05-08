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اليوم قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف

الإثنين، 08 مايو 2023 03:00 ص
اليوم قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف محولات كهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف العاصمة، اليوم الإثنين، اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بالمغذيات التى تخدم تلك المناطق.
 
وتقرر فصل التيار اليوم الاثنين عن (منطقة ومستشفى الجامعة، كلية الطب البيطرى، على راغب، مدرسة المعمارية، المعهد الدينى، الأزهر، مدرسة التجارة، مساكن المعهد الدينى، جزء من مقبل الجديد، منطقة استاد التربية والتعليم، تقسيم المعمارية امتداد الشاملة).
 
وناشد القطاع المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة، مقدمًا الاعتذار عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة فى هذا المرفق الحيوى.
 

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