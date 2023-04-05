اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 05:56 ص
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قطع الكهرباء 3 ساعات عن مدينة السنبلاوين لأعمال الصيانة بالمحولات

الأربعاء، 05 أبريل 2023 05:00 ص
قطع الكهرباء 3 ساعات عن مدينة السنبلاوين لأعمال الصيانة بالمحولات محولات كهرباء - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أعلن مجلس مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، برئاسة أحمد عبد العظيم رئيس المركز، بانه بناء على الإشارة الواردة من شركة كهرباء شمال الدلتا، سوف يتم قطع التيار الكهربائى اليوم الاربعاء، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك من أجل أعمال صيانة بمحطة محولات قطع السنبلاوين.

وأشارت رئاسة المركز أنه سوف يتم انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق والتى سوف تتأثر بالانقطاع وهى، منطقة عزبة صقر، والسلخانة ومنطقة الطيارة، وطريق كفر صقر، الحوال والبستان ومنشية السادات، والمنشية الجديدة والمرور.

وطلب رئيس مجلس المدينة من المواطنين اتخاذ الاحتياطيات والحذر فى وقت انقطاع التيار حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.


الدقهليه

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