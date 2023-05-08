المؤبد والسجن 5 سنوات لميكانيكى وآخرين لتعاطيهم الحشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة كل من "م.ع.م" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ، مما أسند إليه ، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "م.ف.ع" وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه مما أسند إليه، والسجن 5 سنوات للمتهم "أ.ال.ش" وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه، مما أسند إليه وألزمت المحكوم عليهما الأول والثالث بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بتعاطي المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27805 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهمين وتعاطيهم المخدرات.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه نفاذا لأمر الضبط والاحضار، الصادر ضد المتهمين كل من "م.ف.ع" عامل و"أ.ال.ش" سائق توكتوك و"م.ع.م" ميكانيكي، في القضية رقم 5615 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، تمكن ضباط القسم من ضبط المتهمين، وأن التحريات السرية دلت على حيازة وإحراز المتهمين لمخدر الحشيش بقصد التعاطي وضبطهم متعاطين المخدر ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص العينات المأخوذة من المتهمين عثر بها علي نواتج مخدر الحشيش، وتبين من ملاحظات النيابة، أقر المتهم الأول والثاني والثالث بتعاطيهم المخدرات، وأضاف المتهم الثاني بتقديم المتهم الثلاث مخدر الحشيش للتعاطي، وقررت النيابة إأحالة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها علي المتهمين.