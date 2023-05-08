اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

العنف المسلح يقتل أكثر من 14 ألف شخص فى أمريكا منذ يناير

الإثنين، 08 مايو 2023 10:41 ص
العنف المسلح يقتل أكثر من 14 ألف شخص فى أمريكا منذ يناير جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسببت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة في مقتل 14 ألفا و696 شخصا منذ بداية العام الجارى، وفقا ‏لبيانات نشرها ‏"‎أرشيف عنف الأسلحة النارية " (Gun Violence Archive)‎، وهو مجموعة بحثية غير ‏ربحية ترصد الحوادث من هذا النوع.

وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أنه من بين القتلى 521 من المراهقين و93 طفلا، حيث شهدت الولايات المتحدة منذ بداية العام 199 حادثة ‏إطلاق نار جماعي.

آخر الحوادث إطلاق نار أمام مجمع تجاري في مدينة ألِن بولاية تكساس أول أمس السبت، أودى ‏بحياة 8 أشخاص وانتهى بمقتل المهاجم.‎

وعلى الرغم من انتشار هذه الحوادث في الولايات المتحدة وتسارع وتيرتها هذا العام بشكل ملحوظ، الا انها  ليست ‏السبب الأول وراء هذا العدد من القتلى في البلاد حيث تشير البيانات، الى ان حالات الانتحار لا تزال تشكل الغالبية العظمى من وفيات الأسلحة النارية في الولايات ‏المتحدة، بلغ عددها 8382 حالة منذ مطلع العام الجاري.‎

من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن الحزب الجمهوري بسبب عدم اتخاذ أي إجراء في أعقاب إطلاق النار الجماعي الأخير في تكساس ودعا الكونجرس مرة أخرى إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية.

وقال في بيان "العديد من العائلات لديها كراسي فارغة على طاولات العشاء، لا يمكن لأعضاء الكونجرس الجمهوريين الاستمرار في مواجهة هذا الوباء باستهتار" مضيفا إن التعبير عن الأسى والدعاء عبر تويتر ليس كافيا.

كما أمر بايدن، الذي كرر دعوته لفرض حظر على الأسلحة الهجومية بعد إطلاق النار الجماعي، بتنكيس الأعلام تكريما لضحايا إطلاق النار من الأحد حتى 11 مايو.

 

 

 

 


اخبار أمريكا

عنف مسلح

بايدن

حوادث اطلاق نار

الكونجرس

تكساس



الموضوعات المتعلقة

عنف السلاح لا ينتهى.. أمريكا تشهد 128 عملية إطلاق نار منذ بداية العام.. واستهدف المدارس فى 12 حادثا حتى الآن.. وبايدن يصف الحادث الأخير بـ"أسوأ كابوس" لأى أسرة.. ويلقى بالكرة فى ملعب الكونجرس حول قوانين الحيازة

الخميس، 30 مارس 2023 02:00 ص

"عنف السلاح" وباء لا ينتهى فى أمريكا.. 38 حادث إطلاق نار جماعى منذ بداية 2023.. نيويوركر: تفاوت الدوافع والأهداف وإتاحة الأسلحة العامل المشترك بين جميع الحوادث.. ولوبى "السلاح" يعيق إقرار قوانين أكثر صرامة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 09:00 م

عنف السلاح فى أمريكا مسلسل لا ينتهى.. مقتل 40 ألف شخص فى 604 عمليات إطلاق نار جماعى خلال 2022.. صحف: الفشل في الوصول لتشريع حاسم لمواجهة فوضى حيازة السلاح يحصد الأرواح.. والقضية تتصدر اهتمام الناخبين فى 2024

الإثنين، 02 يناير 2023 11:00 ص

"فوضى السلاح" تعود لأمريكا قبل يومين من احتفالات عيد الشكر.. "NBC": مقتل 6 فى سوبر ماركت بولاية فيرجينيا على يد موظف غاضب.. وأرشيف عنف السلاح يرصد 603 عمليات إطلاق نار جماعى فى 2022.. وجدل قوانين الحيازة مستمر

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 08:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة