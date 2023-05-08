بايدن يدعو إلى حظر الأسلحة الهجومية بعد إطلاق نار جماعي في تكساس

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استهدف الرئيس بايدن الحزب الجمهوري بسبب عدم اتخاذ أي إجراء في أعقاب إطلاق النار الجماعي الأخير في تكساس الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص ودعا الكونجرس مرة أخرى إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن بيان لبايدن جاء فيه "العديد من العائلات لديها كراسي فارغة على طاولات العشاء، لا يمكن لأعضاء الكونجرس الجمهوريين الاستمرار في مواجهة هذا الوباء باستهتار" مضيفا إن التعبير عن الأسى والدعاء عبر تويتر ليس كافيا.

وكان مسلح قد فتح النار في مركز تجاري خارج دالاس يوم السبت مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم المسلح، وأصيب سبعة آخرون ونقلوا إلى المستشفى، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، بحسب السلطات المحلية.

كما أمر بايدن، الذي كرر دعوته لفرض حظر على الأسلحة الهجومية بعد إطلاق النار الجماعي، بتنكيس الأعلام تكريما لضحايا إطلاق النار من الأحد حتى 11 مايو.