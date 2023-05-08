اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 04:15 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق بمخزن للمياه الغازية بطريق أسيوط الغربى

الإثنين، 08 مايو 2023 03:34 م
السيطرة على حريق بمخزن للمياه الغازية بطريق أسيوط الغربى سيارات مطافئ - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمخزن للمياه الغازية، بطريق القاهرة / أسيوط الغربي، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمخزن بطريق القاهرة/ أسيوط الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب بمخزن للمياه الغازية، وتم السيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الحماية المدنية بالفيوم

طريق أسيوط الغربي

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