اليوم السابع
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أمن الجيزة يعاين آثار حريق بمحل تنجيد فى منطقة العمرانية بعد إخماده

الإثنين، 08 مايو 2023 11:58 ص
أمن الجيزة يعاين آثار حريق بمحل تنجيد فى منطقة العمرانية بعد إخماده السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، محل تنجيد اشتعل به حريق بمنطقة العمرانية لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتحديد سبب اندلاع النار به.
 
كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق بمحل تنجيد في العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني، ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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