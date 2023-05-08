السجن المؤبد لـ 4 متهمين بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت م حكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ح"20 سنة و"ا.ع.ا" و"ا.ا"و"ح.م" بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ح.ا"وشرعوا فى قتل المجنى عليه الطفل "م.ا" بأن أطلقا عليهما النار من أسلحة آلية بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة الطفل المجنى عليه بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليهما فقاموا بإطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية مما أسفر عن مصرع المجنى عليه الأول وإصابة الثانى وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.