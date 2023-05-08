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الرئيس السيسي يوجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة التقاضى

الإثنين، 08 مايو 2023 04:32 م
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة التقاضى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية. 
 
ووجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

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