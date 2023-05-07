التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة الفؤادية فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لقى مصرعه غرقًا بترعة الفؤادية دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرق طفل بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج داخل ترعة الفؤادية، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بغرق طفل بترعة الفؤادية دائرة المركز " تم انتشال الجثة " بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، تبين غرق الطفل عصام ع ع ا ع 3 سنوات ويقيم بذات الناحية.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والده المدعو عرفات ع ا ع 57 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.