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البابا تواضروس يزور الفاتيكان 10 مايو الجارى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 08 مايو 2023 01:00 ص
البابا تواضروس يزور الفاتيكان 10 مايو الجارى.. اعرف التفاصيل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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يزور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الفاتيكان 10 مايو الجارى.

ومن المقرر أن تكون الزيارة أيام 10 و11 و12 مايو الجارى، ويومى 14 و15 من الشهر نفسه ستشهد زيارة للشعب القبطى فى روما. 

وأكد قداسة البابا أن الكنيسة الكاثوليكية قدمت كنيسة سان جيوفانى للصلاة بالأقباط هناك حسب طقسنا القبطى الأرثوذكسي، ونشكرهم على هذه المحبة.

ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع لوفدي الكنيستين وصلاة مسكونية وليست طقسية وإلقاء كلمة في الاجتماع العام لبابا الفاتيكان نوع من التقدير والتكريموالمحبة ولا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الفاتيكان وإنما سنصلي قداس في إيبارشية روما وتورينو لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لناالكنيسةالكاثوليكيةلتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا.


الكنيسه الارثوذكسيه

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