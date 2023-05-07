اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس الثانى يكرم الزميل محمد الأحمدى لتميزه فى تغطية الملف القبطى

الأحد، 07 مايو 2023 12:23 م
البابا تواضروس الثانى يكرم الزميل محمد الأحمدى لتميزه فى تغطية الملف القبطى البابا تواضروس الثانى يكرم الزميل محمد الأحمدى
كتب: عمرو دويدار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الزميل محمد الأحمدى مسئول الملف القبطى باليوم السابع لتميزه فى تغطية أخبارالكنيسة. 

 

وجاء ذلك خلال لقاء قداسة البابا مع صحفيي الملف القبطى بالمقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نظمه المركز الإعلامى للكنيسة تحت عنوان "لنعملسويًا"، بتنظيم من المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي.

 

وقال قداسة البابا خلال اللقاء "أرحب بحضراتكم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقدم كيان شعبي على أرض الوطن مصر وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط،وهي الكنيسة الوطنية حتى النخاع كما يشهذ لها التاريخ في كل العصور.

 

وتابع " أرحب بكم في هذا اللقاء المتميز والذي نود أن يقدم لكم إجابة على كل التساؤلات التي تدور في أذهانكم عن حاضر الكنيسة ومستقبلها وامتدادهاخارج مصر في أكثر من مئة دولة تخدم الوطن وتجمع ابناءه وتتواصل مع الجميع في محبة وتعاون وإخلاص

أشكركم على الحضور والمشاركة الفعالة وارجو لكم التوفيق دائما. 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صحفيو الملف القبطى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة .."60 عاما من العطاء".. البابا تواضروس: كانت السبب فى تأسيس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. القمص بيشوى لليوم السابع: تهتم بالتعليم والصحة والطفولة والشباب وزواج الفتيات

السبت، 06 مايو 2023 03:30 م

البابا تواضروس يفتتح مركز خدمة "شمس البر" بكنيسة الملاك في الإسكندرية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:47 ص

البابا تواضروس الثانى يزور مستشفى "بيت النعمة" بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 01 مايو 2023 09:17 م

البابا تواضروس يحاضر فى معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 01 مايو 2023 08:41 م

ماذا قال قداسة البابا تواضروس الثانى عن زيارته للفاتيكان؟

الإثنين، 01 مايو 2023 12:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة