الأقصر تستضيف الوكالة الأمريكية و4 شركات مياه لبحث الدعم الفنى للحلول المتكاملة

وناقش المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع الشركات الشقيقة أطر العمل الحالية للوقوف على النسب المنفذة والمحققة بين الشركتين الشقيقتين قنا والأقصر، متناولاً المحاور الرئيسية للمشروع وهم إدارة الأصول وتغطية التكاليف، ورفع كفاءة الخدمة وجودتها ورفع مستوى الأداء على جميع مستويات الأنشطة.

وقامت شركة مياه الأقصر بعرض المخرج النهائي business paln، مع عرض من شركة قنا للوقوف على ما تم تحقيقه في الخطة والخطوات المستقبلية، كما تم عرض نشاط التغيير المناخى من قبل شركة الأقصر، حيث تم عرض التغير المناخي والتي قدمته شركة الأقصر والذي تم إنجازه بمساعدة معونة مشروع iwssta، وتم عرض ما تم الوصول إليه والخطة المستقبلية للتغير المناخي، وكذلك تم عرض الشهادة المعتمدة من الآيزو للمعامل، وما تم تحقيقه بشركة الأقصر والمعامل التي حصلت عليها أيضا بشركة قنا، واستكمال خطة المعامل للحصول على شهادة الآيزو بباقي الشركات الشقيقة، كذا تم عرض الجزء الخاص DMZ و scada sesstm وذلك بالتعاون بين شركتي الأقصر وقنا لما قامت به شركة قنا بتحقيق نجاح ملحوظ في مجال DMZ وشاشات scada وقراءة العدادات بشركة الأقصر التى حققت نسب نجاح عالية

وقام المهندس عاطف عزت، بتفقد ورشة العمل المنعقدة حالياً بالأقصر والخاصة بالبرنامج Maximo، مع الخمس شركات سوياً ومتابعتها بنفسه لتلك الخطوات online، ومناقشة الملاحظات الخاصة بالشركات التابعة للوصول لأفضل نتائج مرجوة من البرنامج، وذلك بحضور فريق عمل شركة الأقصر (CORE TEAM) وبحضور الشركات التابعة، وذلك بهدف إنهاء تحليل متطلبات وفجوات النظام الخاصة ببرنامج (Maximo)، ومواكبة خطة الدولة للميكنة الرقمية الحديثة والعمل على الدمج بين الأصول الفنية وأوامر التشغيل والصيانة الخاصة بها، للوصول إلى أفضل خطط للإحلال والتجديد السنوية والخمسية.

وأكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على ما تحقق خلال الفترة الماضية وأهمية استكمال خطة الشركة والعمل على تحقيق مبدأ الاستدامة وأشار إلى ما تم من نجاح فى مجال استخدام تقنيات حديثة مثل تطبيق الهاتف المحمول والطباعة الفورية للفواتير.