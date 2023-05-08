"الأخضر أغلى من الأبيض".. الشبار الجوابي يغزو أسواق السمك في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لم يتوقف الفلكلور الشعبي لمحافظة بورسعيد على ملابس المهن البحرية كالصيادين والبمبوطية، والأغاني الشعبية على آلة السمسمية، ولكن وصل إلى الأكلات المُميزة لهذه المدينة الصغيرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط ومن بينها الشبار الجوابي المبطرخ أو ما يطلق عليه الشبار الأخضر.

بدأ منذ أيام قليلة، موسم ظهور سمك الشبار الأخضر أو ما يطلق عليه "الجوابي"، في أسواق الأسماك بمحافظة بورسعيد، وسط إقبال من المواطنين على شرائه تزامناً مع وجود المبطرخ منه.

"الأخضر أغلى من الأبيض".. عبارة متداولة في أسواق السمك ببورسعيد كون الشبار الأخضر أغلى في السعر من الشبار الأخضر أو الجوابي، ويعتبر الشبار الأخضر صغير الحجم المبطرخ أو كما يُطلق عليه أبناء بورسعيد "الجوابي المبطرخ" هو عشق أبناء المدينة الساحلية والسمك المفضل لديهم، نظرا لمذاق لحمه الرائع وبطروخه ذو المذاق الفريد.

وفي هذا الصدد يقول الأهالي : "الجوابي المبطرخ ده أكلنا زمان مع الرز بالشعرية والمخلل وطبق السلطة الخضراء، فهذا أكل الأجداد وتعودنا عليه منذ الصغر مع تجمع العائلة والاكل على الطبلية".

وقال السيد حندق، بائع سمك، إن سعر كيلو سمك الجوابي المبطرخ - الشبار الأخضر صغير الحجم، يبدأ من 110 جنيهات للكيلو حينما يكون نصفه مبطرخ وبالطلب، ويرتفع سعره ليتجاوز 150 جنيها عندما يكون الكيلو كله مبطرخ ويطلق عليه لفظ" بالواحده".

وأشار إلى أنه مع بداية موسمه ونهايته يصل في بعض الأحيان إلى 170 جنيها لدى بعض الباعة حسب حجم البطروخ داخله وإذا كان السمك بأكمله مبطرخ، موضحاً أن الكيلو الواحد يكفي 3 أفراد أو أسرة مكونة من أب وأم وطفلين.

وأضاف السيد حندق، أنه يتم تسوية الشبار بالشوي فقط، والبورسعيدية يحبونه بشوي "البلاطه" كما يطلق عليها، حيث أنه يوجد شوي آخر وهو "الصاج".

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدد أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



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