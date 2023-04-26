اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:03 م
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وزيرة التضامن تلتقى مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل خلال زيارتها لشمال سيناء

الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:48 م
وزيرة التضامن تلتقى مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل خلال زيارتها لشمال سيناء وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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حرصت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء عدد من أسر الشهداء ببئر العبد خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء، حيث استمعت لمطالبهم؛ واعدة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم.

كما التقت وزيرة التضامن السيدات العاملات في الأنوال واللاتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقديم منح وقروض لهن لمساعدتهن في تنفيذ مشروعاتهن.

والتقت أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل، والذين عرضوا مجموعة من المطالب واعدة بدراستها والعمل على تلبيتها.

كما حرصت على لقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري في المحافظة، مشيدة بما يقدمه متطوعو الهلال الأحمر المصري في كافة المواقع.

 


وزيرة التضامن

أسر شهداء بئر العبد وصيادين بحيرة البردويل

شمال سيناء شهداء بئر العبد

شمال سيناء

شهداء بئر العبد



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