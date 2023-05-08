اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 03:14 م
أكرم القصاص
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استكمال خطة رصف وتطوير الطرق بعدد من الشوارع الرئيسية بمركز سمالوط بالمنيا

الإثنين، 08 مايو 2023 01:44 م
استكمال خطة رصف وتطوير الطرق بعدد من الشوارع الرئيسية بمركز سمالوط بالمنيا رصف طريق - أرشيفية
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة .
 
من جانبه، تفقد سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أعمال رفع التربة الموجودة بشارع الجامع بالتعاون مع وحده الرصف والانشاءات بالمنيا وإدارة الطرق بسمالوط تمهيداً لتنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق والمحاور والميادين بالمركز بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وإضافة مظهر حضاري لائق بالمحافظة يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.
 
كما تابع رئيس المركز، أعمال توصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب بشارعي جامع عبد الجواد سالم وشارع القذافي بحي شمال المدينة والتي تتم تحت إشراف فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسمالوط ، مؤكدا ً ان الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنفيذ كافة المشروعات الخدمية.

مديرية الطرق

رصف الطرق

خطة الرصف

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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