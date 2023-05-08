استكمال أعمال زراعة أشجار مثمرة بمركز بنى مزار بالمنيا

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وتكثيف المراكز جهودها في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار، جهود الوحدة المحلية في زراعة عدد من أشجار الزينة والأشجار المثمرة بشارع العاشر من رمضان ومداخل قري أبو جرج حيث تم زراعة 130 شجرة علي الطريق الدائري أمام قرية القيس وذلك تحت إشراف إدارة البساتين، لافتاً إلي استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.