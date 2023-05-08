ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب قارب سياحى بالهند لـ 22 شخصا بينهم 7 أطفال

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت السلطات الهندية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب قارب سياحى مكون من طابقين وغرقه بالقرب من شاطئ فى منطقة "مالابورام" بولاية "كيرالا" إلى 22 شخصا بينهم 7 أطفال.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة مساء أمس الأحد، بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من شاطئ "توفالثيرام".

من جانبها، أوضحت الشرطة أنه تم تسجيل قضية ضد مالك القارب بتهمة القتل العمد.

وعلى الرغم من أن العدد الدقيق للمسافرين على متن القارب لا يزال غير معروف، إلا أن 40 راكبا كانوا يحملون تذاكر، بينما كان العديد من الركاب يستقلون القارب بدون تذكرة.. وبحسب ما ورد لم يكن لدى القارب شهادة سلامة أيضا.

ويشارك أفراد القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وخفر السواحل الهندي في أعمال البحث والإنقاذ ويتم استخدام الكاميرات تحت الماء لتعقب أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه لوقوع الحادث وعن تعازيه لعائلات الضحايا، معلنا عن تقديم تعويض مالي لأسر كل ضحية، وذلك في تغريدة لمكتب رئيس الوزراء على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تم نشرها قبل ساعات قليلة.