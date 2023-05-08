غرق 18 شخصاً على الأقل في انقلاب قارب بولاية كيرالا الهندية.. صور

وكالات

أعلن وزير تطوير مصائد الأسماك والموانئ في ولاية كيرالا بجنوب الهند، في عبد الرحيم، الأحد، أن 18 شخصاً على الأقل غرقوا بعد انقلاب قارب في منطقة مالابورام بالولاية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بموقع الحادث، أن السلطات تعرفت على 12 جثة، مشيراً إلى أن عدد الغرقى مرشح للزيادة، إذ أن القارب عالق في الطين فيما تجري محاولات لانتشاله لإنقاذ المحاصرين داخله.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تغريدة على تويتر، "يؤلمني فقد الأرواح نتيجة حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا".



عمليات الإنقاذ