إندونيسيا تنقل 20 من رعاياها ضحية تهريب البشر لحدود تايلاند

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تمكنت إندونيسيا من تحرير 20 ضحية من رعاياها كانوا قد وقعوا ضحايا لتهريب البشر إلى ميانمار، ضمن عملية احتيال من خلال الإنترنت.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الأحد أن سفارتها في مدينة يانجون في ميانمار تمكنت بمساعدة الشبكات المحلية من إطلاق سراح الضحايا من بلدة في جنوب شرقي البلاد، ونقلهم إلى الحدود التايلاندية.

وأضافت أن السفارة الإندونيسية في العاصمة التايلاندية (بانكوك) ستعمل بصورة وثيقة مع السلطات التايلاندية لإعادة الضحايا إلى إندونيسيا.

وكانت جهات توظيف زائفة قد عرضت على إندونيسيين وظائف بمرتبات مرتفعة في تايلاند، لكن بدلا من ذلك قامت بتهريبهم إلى بلدة في جنوب شرقي ميانمار، بهدف إجراء عمليات احتيال من خلال الإنترنت لمواقع أو تطبيقات التشفير.ؤ