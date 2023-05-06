اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادثى سير على "صحراوى البحيرة"

السبت، 06 مايو 2023 02:47 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادثى سير على "صحراوى البحيرة" إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركزى النوبارية وكوم حمادة بالظهير الصحراوي للمحافظة، ما أسفر عن  مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين مصرع "ا.م .م" 22 إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بمدخل مدينة كوم حمادة. وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة. 
 
كما أصيب شخصين بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز النوبارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية. 
 
 
 وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.
 
 
 

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